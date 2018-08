Ator Jackson Odell morreu de overdose de drogas, aponta laudo médico

Jackson Odell em 'Judy Moody em Férias Incríveis'. Foto: Suzanne Tenner/Judy Moody Productions

O ator Jackson Odell, conhecido por atuar em Modern Family, morreu no dia 8 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos e, há alguns dias, foi concluído o relatório médico sobre a causa de sua morte. De acordo com a perícia do Instituto Legista, ele morreu de overdose de cocaína e heroína. As informações são da Fox News.

O relatório aponta que a overdose foi acidental, e não um suicídio. O ator tinha 20 anos e foi encontrado morto em sua casa, e já tinha um histórico de abuso de substâncias químicas.

"Os médicos de emergência não encontraram nenhuma droga na residência quando o atenderam", disse o médico legista Ed Winter à Fox News em junho. Entretanto, o relatório concluiu que ele havia ingerido heroína e overdose antes de morrer.

Odell atuou nas séries The Goldbergs e Modern Family, ambas da ABC, e de iCarly, da Nickelodeon, e também no filme Judy Moody em Férias Incríveis. Além disso, ele também era cantor.