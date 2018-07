Ator irmão de Seu Madruga passa por cirurgia para retirar tumor

O comediante postou uma foto no Twitter logo antes da cirurgia. Foto: twitter.com/LocoValdesReal

Manuel 'El Loco' Valdés, irmão do ator Ramón Valdés – conhecido por interpretar Seu Madruga na série mexicana Chaves – passou por uma cirurgia para remover um tumor maligno da testa no início desta semana.

O procedimento foi realizado no Instituto Nacional do Câncer, na Cidade do México. De acordo com a versão em espanhol do portal Yahoo, foi necessário raspar parte do crânio para garantir a retirada completa do melanoma. Em seguida, o tumor será analisado para descobrir se houve metástase.

Iván Valdés, neto do ator, falou à imprensa no hospital e informou que o procedimento ocorreu bem, relata o Yahoo. Ele ainda disse que, por enquanto, não é necessário fazer quimioterapia.

O canal de televisão mexicano Televisa informou nas redes sociais que Valdés já teve alta.

Com bom-humor, o comediante postou uma foto no Twitter enquanto aguardava para entrar na sala de operação e escreveu que dará notícias.