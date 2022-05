Ator Iran Malfitano faz tatuagem em homenagem a Ayrton Senna

Iran Malfitano tatuou a imagem de Ayrton Senna na perna. Foto: Instagram/@iran_malfitano

O ator Iran Malfitano, protagonista de Malhação em 2001, resolveu fazer uma tatuagem para homenagear o piloto brasileiro Ayrton Senna, que morreu em 1994 após um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

Em suas redes sociais, Iran mostrou o resultado do desenho, que, segundo ele, demorou 12 horas para ser feito. "Muito feliz de ter o Ayrton Senna na minha pele, sem palavras para agradecer ao monstro Walace Sales por essa arte incrível", escreveu.

A tatuagem, que está localizada na perna do ator, é uma imagem do piloto uniformizado e em pé segurando o capacete ao lado do corpo.