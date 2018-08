Ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' provoca fãs brasileiros em propaganda

Tyler James Williams sugeriu que os brasileiros parem de repetir comentários nas fotos dele. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Os brasileiros amam o seriado Todo Mundo Odeia o Chris e amam mais ainda comentar, em português, as fotos do ator Tyler James Williams com frases ditas pela família Rock. Agora, em uma propaganda para o McDonald's, ele provocou os público e sugeriu que as pessoas parem de fazer isso.

"Fala aí, Brasil, eu sou o Tyler James Williams, mas eu acho que vocês já me conhecem, né?", começa a falar o ator que interpretou Chris.

"Não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo e de novo e de novo...", repete várias vezes e termina com "é isso o que vocês fazem".

Então, ele apresenta a novidade da rede de fast-food: refil de bebida. Williams sugere que as pessoas poderão, agora, aproveitar a 'repetição' na lanchonete e deixá-lo em paz. "Isso seria irado", diz.

O assédio contra o ator se estendeu até a namorada dele. No ano passado, brasileiros começaram a comentar as fotos de Anastasia Baranova com frases que fazem referência ao seriado.

Confira o vídeo completo abaixo: