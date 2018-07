Protagonista de 'Todo Mundo Odeia o Chris' revela ter doença crônica e agradece apoio da namorada

Foto: Reprodução/Instagram @annyawesome

O ator Tyler James Williams, que ficou conhecido por interpretar Chris na série Todo Mundo Odeia o Chris, fez um post emocionante para agradecer sua namorada, Anastasia Baranova, pelo apoio na luta contra a doença de Crohn.

"Este post é sobre a mulher deitada nessa cama. Ela fez sete viagens à sala de emergência em seis meses, cinco longas internações em hospitais, um voo bate-e-volta que atravessou o país, falou, discutiu e argumentou por mim com mais médicos do que posso contar, cuidou do meu cachorro ao ponto em que eu penso que ele gosta mais dela do que de mim, recusou trabalho, me manteve mentalmente motivado e positivo, independente do procedimento chato que estava acontecendo naquele dia, e em momento algum deixou o meu lado", escreveu.

O ator publicou o texto nesta terça-feira, 14, dia de São Valentim, o Dia dos Namorados no Estados Unidos. Ele afirmou que o post não era sobre sua condição, mas sim sobre a garota. A doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino e não tem cura, mas pode ser tratada com medicamentos ou cirurgia, em alguns casos.

"Como jovens adultos, nós passamos a maior parte do nosso tempo tentanto encontrar um sentimento de paz e estabilidade nesse mundo louco. Ela é o meu. E, a cada manhã, quando meus olhos se abrem, o sol nasce e eu vejo essa vista, eu sei que, não importa o que aconteça com meu corpo hoje, tudo vai ficar bem", postou o ator.

Leia o post completo (em inglês):