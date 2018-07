Ator de 'Stuart Little' revela que sofreu bullying quando criança

Jonathan Lipnicki revela ter sofrido bullying na infância. Foto: Jeff Christensen/REUTERS

Lembra do Max, do filme O Pequeno Stuart Little? O ator Jonathan Lipnicki, que interpretou o personagem, está hoje com 26 anos e, recentemente, falou pela primeira vez sobre sua luta contra a depressão.

"Eu estou compartilhando um pouco da minha experiência. Me dá ansiedade ser assim tão aberto, mas sofrer bullying é um problema universal. Eu não sou uma vítima, mas sim empoderado porque eu fui capaz de transformar isso em arte. Eu sou agradecido pela ótima vida que eu tenho e espero poder mostrar que isso melhora. Por mais que seja mais fácil dizer do que fazer, superar ter sofrido bullying é uma realidade e eu espero que isso toque todos vocês", escreveu Lipnicki na legenda da imagem no Instagram, em que conta mais sobre sua história.

No texto, ele revela que, quando adolescente, sofria bullying de seus colegas na escola que diziam que ele era um ator de uma papel só, que nunca iria atuar novamente. "Eu me sentia como lixo todos os dias no ensino fundamental até que chegou o ponto em que eu tinha ataques de pânico todas as noites antes de ir para a aula, porque eu me perguntava como eu iria sobreviver ao dia seguinte. No ensino médio, uma certa pessoa enfaticamente me disse que eu era 'passado' na frente de todo mundo durante a aula. Foi humilhante", relembrou.

Mas o ator mostra que superou tudo ao dizer que já fez mais filmes quando adulto do que quando criança. "Eu estou indo atrás dos meus sonhos e não poderia estar mais feliz!", disse. No fim, ele manda uma mensagem aos seus seguidores: "Eu amo vocês e espero que, compartilhando isso, eu possa acender uma luz num sentido positivo".