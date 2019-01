Ator de 'Stranger Things' vem ao Brasil para evento sobre a série

Noah Schnapp, ator de 'Stranger Things'. Foto: Kyle Grillot/Reuters

O ator Noah Schnapp, que interpreta o personagem Will Byers em Stranger Things, virá ao Brasil no próximo fim de semana para participar de um evento sobre a série. No ano passado, ele esteve na Comic Con Experience.

Dedicado ao universo do 'mundo investido', o Stranger Con ocorre no sábado, 19, no Rio de Janeiro e no domingo, 20, em São Paulo.

Aos 13 anos de idade, Noah Cameron Schnapp teve seu primeiro papel de destaque em 2015, quando dublou o menino Charlie Brown na animação The Peanuts Movie.

No mesmo ano, ele interpretou Roger Donovan em A Ponte dos Espiões, de Steven Spielberg, e fez testes para Stranger Things, da Netflix, quando foi confirmado como parte do elenco.

No evento deste fim de semana, haverá atrações especiais, como um cenário com o monstro Demogorgon, quiosque com produtos originais da série e um jogo interativo em que o visitante se comunica com Will por meio de luzes e ajuda a desvendar o paradeiro do garoto.

A terceira temporada de Stranger Things estreia em 4 de julho.