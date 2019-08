Ator de ‘Stranger Things’ faz selfie e foto tem quase três milhões de curtidas

Trecho da terceira temporada de 'Stranger Things'. Foto: Reprodução/Netflix

Os fãs de Stranger Things acompanham o crescimento dos atores, inclusive na vida real. O intervalo da segunda para a terceira temporada da série foi de dois anos e muita coisa muda para um adolescente nesse tempo.

Com o ator canadense Finn Wolfhard, o Mike Wheeler de Stranger Things, não foi diferente. Aos 16 anos de idade, ele tem 16,5 milhões de seguidores só no Instagram e decidiu publicar uma simples selfie nesta terça-feira, 20. “Like if you like sandwiches (em português, “Dê uma curtida se você gosta de sanduíches”)”, escreveu na legenda.

A imagem recebeu quase três milhões de imagens e comentários de diversos fãs e perfis oficiais, como do Netflix da América Latina: “Essa é a cara que faço quando vejo que você coloca fotos novas. Te amo”.