Ator de 'Stranger Things' dança com pinguins na Antártida; entenda

Graças a uma brincadeira e ao poder das redes sociais, o ator David Harbour, que interpreta o Xerife Hopper em Stranger Things, pôde finalmente dançar ao lado de pinguins na Antártida, em uma ação do Greenpeace.

Tudo começou quando ele publicou uma postagem em seu Twitter perguntando quantos retuítes seriam necessários para que pudesse dançar com os animais em uma expedição. O número dado foi 200 mil, valor ao qual chegou em menos de cinco horas (relembre a história completa aqui).

"Aqui está uma petição para criar a maior área de proteção no mundo. O Greenpeace tem 1 milhão de assinaturas. Vamos dar a eles 1,8 milhões. Uma para cada quilômetro quadrado proposto aos pinguins. Aqui estou eu dançando com eles, como prometido", escreveu em seu Twitter, acompanhado do impagável vídeo.

Ao ver a 'reação fria' dos pinguins ao momento, brincou: "Eles não têm Netflix?"

Confira abaixo!

here's a petition to create the largest protected area in the world.@Greenpeace has 1M sigs.

let's give them 1.8.

1.8 million.

1 for every proposed square km

for the 'guins.

here's me dancing with them,

as promised.

they don't have netflix.@Greenpeace ? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr