Ator de ‘Sob Pressão’ confessa ter sofrido abuso sexual: ‘a vítima não tem culpa’

O ator David Junior Foto: Instagram/@davidjunior

O ator David Junior, que dá vida ao médico Mauro, na série Sob Pressão, revelou no domingo, 28, em seu Instagram, que já foi vítima de abuso sexual. O astro compartilhou uma publicação do jornal Folha de S. Paulo que mostrou que 21% dos homens relataram já ter sofrido abuso ou violência sexual quando crianças.

O artista postou o desabafo em suas redes sociais, gerou comoção e deu impulso para que outros atores e atrizes também falassem da violência sofrida. “Eu já sofri abuso sexual. Falem, homens. A vítima não tem culpa por ser abusada sexualmente. Matéria super importante da Folha de S. Paulo que merece leitura e reflexão”.

O ator Milhem Cortaz comentou na publicação do colega e junto com outras pessoas confessou que passou pela mesma situação. “Eu também já sofri abuso”, disse o artista que recebeu o carinho de David Junior.

A postagem rendeu revelações de outros homens e o apoio dos internautas ao ator: “que importante sua voz levantar essa pauta, meu amigo. Conta comigo”, disse um fã. “Cuidem das meninas e dos meninos também, por favor, todo cuidado do mundo é pouco”, declarou outra internauta.

O resultado da pesquisa é fruto do levantamento do Datafolha, entidade de pesquisa vinculada ao jornal Folha de S. Paulo. Os dados foram encomendados pelo Instituto Liberta, que trabalha no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes.