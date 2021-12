Ator de 'Round 6' publica foto ao lado do cantor V, do BTS

O ator Lee Jung-jae, da série 'Round 6', e o cantor V, do BTS Foto: Instagram/@from_jjlee

O ator Lee Jung-jae, o Seong Gi-hun da série da Netflix Round 6, de 49 anos, surpreendeu os fãs neste domingo, 26. Ele publicou, no Instagram, uma foto ao lado de V, um dos cantores do grupo de k-pop BTS, formado pela Big Hit Entertainment.

Kim Tae-Hyung, mais conhecido na carreira musical pelo nome artístico V, de 25 anos, aparece sorridente ao lado do ator.

O cantor do BTS também já esteve nas telas interpretando. Ele participou, em 2016, da série Hwarang: The Beginning.

O contexto do encontro entre Lee e V não foi explicado na publicação. Mas ambos parecem ter se divertido muito no momento do registro. Confira.

Na sexta-feira, 24, véspera de Natal, o cantor V lançou a canção Christmas Tree.

Assista ao vídeo: