Ator de 'Os Feiticeiros de Waverly Place' é detido no Aeroporto de Los Angeles

O ator David Henrie, de 'Os Feiticeiros de Waverly Place'. Foto: Instagram / @davidhenrie

David Henrie foi preso na última segunda-feira, 10, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, porque estava portando uma arma carregada. O ator ficou conhecido por seu papel na série Os Feiticeiros de Waverly Place - ele interpretou o irmão da personagem de Selena Gomez.

Henrie foi detido imediatamente e levado a uma delegacia próxima. No Instagram, o ator publicou um comunicado explicando o ocorrido: "Eu me responsabilizo pela situação ocorrida hoje no [aeroporto de] LAX. Levei minha arma adquirida legalmente, que está registrada no meu nome, sem intenções ao aeroporto. Sinto muito pelo transtorno, mas aprecio muito o trabalho do TSA [sigla da Administração para a Segurança nos Transportes] em implementar leis de segurança que protegem nosso lindo país. Mais do que tudo, estou humilhado e envergonhado que isso aconteceu, mas agradeço o TSA, o LAPD [sigla do Departamento de Polícia de Los Angeles] e todos os envolvidos pela bondade e profissionalismo durante o processo".