Ator de 'Os Dez Mandamentos' sofre acidente de bicicleta: 'Poderia ter morrido'

O ator Kiko Pissolato costuma andar de bicicleta diariamente. Foto: Reprodução/Instagram

Kiko Pissolato sofreu um acidente de bicicleta na última quarta-feira, 19, e agora está se recuperando no Hospital Santa Isabel, em São Paulo. O ator, que deu vida a Bakenmut em Os Dez Mandamentos, contou o drama que viveu em suas redes sociais.

Ele conta que fraturou o pé, que terá de fazer uma cirurgia e que vai ter que usar "muletas e bengalas novamente", isso porque ele já havia quebrado o pé em 2004.

"Poderia ter morrido. Agradeço a todas as pessoas que ficaram do meu lado na rua e seguraram minha mãe! Pessoas desconhecidas que pararam dispostas a me ajudar!", disse Pissolato em legenda de foto no Instagram.