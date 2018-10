Ator de 'Malhação' conta como foi assumir sexualidade à mãe

Pedro Vinícius interpretando Michael em 'Malhação'. Foto: Reprodução de cena de 'Malhação: Vidas Brasileiras' (2018) / TV Globo

Pedro Vinícius, de 18 anos, interpreta o jovem Michael na temporada atual de Malhação: Vidas Brasileiras. Nesta terça-feira, 10, o ator, que recentemente protagonizou um beijo gay no seriado da Globo, participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e contou como revelou sua sexualidade à mãe.

"Eu sei da minha sexualidade há muito tempo, que não sou uma pessoa heterossexual, mas só contei pra minha mãe no final de 2015. Na verdade eu nem contei, não tive essa conversa. Eu coloquei na minha cabeça que se os filhos heterossexuais não têm que contar nada para as mães, por que eu tenho que contar também?", indagou. Ele disse que a mãe lhe perguntou se já tinha ficado com meninas e meninos. Naquele momento, ele esclareceu que sempre foi homossexual.

No entanto, ele revela que a mãe foi receptiva: "Você tem medo de como a pessoa vai receber isso, mas às vezes a família teme pelo outro, pela violência, não por quem você beija", completou.