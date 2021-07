Ator de 'Jackass' é mordido por tubarão durante gravação: 'Não culpo os animais'

Sean McInerney foi mordido por tubarão Foto: Instagram/ @poopiesgram

O ator Sean McInerney, integrante do mais novo elenco da franquia Jackass, foi mordido por um tubarão. Na ocasião, ele estava gravando para o programa Semana do Tubarão, do Discovery Channel.

De acordo com informações do NME, o ator e outros membros da equipe estavam em uma área perigosa e tentavam "pular" sobre os animais. Porém, em uma dessas manobras, McInerney acabou sofrendo o acidente.

Isso porque, enquanto surfava, ele passou por uma rampa e, infelizmente, não conseguiu controlar o pouso com a prancha. Foi então que ele caiu direto na água e teve uma de suas mãos mordidas pelo tubarão.

Segundo o site, ele foi resgatado rapidamente. Mais tarde, o ator se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. “Eu sabia que havia chance de ser mordido, mas não pensei que fosse acontecer. Eu não culpo os animais de forma alguma. Eu estava na sala de estar deles bem na hora do jantar”, declarou.

Steve-O, que também participa dos filmes e já havia sofrido um acidente parecido, revelou, em uma entrevista ao youtuber Steve WillDoIt, que a lesão do amigo foi muito pior do que o especial do Discovery mostrou.

Ele pontuou que o ator foi “mutilado” no ataque e precisou de uma cirurgia para reconectar tendões e duas artérias da mão. “Ele estaria morto se não o retirassem da água tão rápido como fizeram”, contou.

Chris Pontius, outro integrante da franquia, também comentou que o episódio serviu para lembrá-los do quão dedicados todos são ao trabalho. “É, tipo, fica tudo bem ou acontece isso. Eu sempre espero que esteja tudo bem, mas dessa vez não ficou tudo bem”, afirmou.

De acordo com informações do TMZ, as cenas do acidente de Sean podem fazer parte, também, do quarto filme de Jackass.