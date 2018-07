Ator de 'How to Get Away With Murder' curte carnaval no Rio

O britânico Alfie Enoch curtiu o carnaval carioca na noite de domingo, 26, em um camarote da Sapucaí, e foi bastante tietado por atores brasileiros que o encontraram no local.

Alfie é um dos protagonistas da série How to Get Away With Murder, uma das mais assistidas da TV paga brasileira, e também atuou na saga cinematográfica Harry Potter. Embora tenha nascido em Londres, sua mãe é brasileira e ele fala português fluentemente.

Giovanna Lancelotti, Danton Mello, Marcus Majella e Lorena Comparato foram alguns dos atores 'globais' que aproveitaram para tietar o rapaz - que saiu do local acompanhado de uma morena.

Veja as fotos: