Ator de Hollywood diz que teve uma experiência incrível na Olimpíada

Matthew McConaughey e sua mulher, a brasileira Camila Alves, na torcida da Olimpíada Foto: Martin/AFP

O ator Matthew McConaughey acaba de voltar para os Estados Unidos depois de ficar uma semana no Rio de Janeiro para assistir a Olimpíada. O americano e sua mulher, a brasileira Camila Alves viajaram juntos ao Brasil, mas assistiram aos jogos olímpicos em torcidas diferentes.

"Tivemos alguns eventos de natação com brasileiros contra americanos. Eu fiquei na parte da torcida dos Estados Unidos juntos com os outros nadadores. Camila fez questão de sair dessa área para ir torcer com os brasileiros", disse McConaughey à revista 'Entertainment Tonight'.

Matthew McConaughey e Camila Alves também viram uma partida de tênis de mesa Foto: Juan Mabromata/AFP

O astro de Hollywood também comentou que viu tantas partidas e visitou tantos lugares que teve a impressão de ter ficado no Rio durante um mês. "Minha mulher e eu vimos o máximo que pudemos. Fomos a praia de Copacabana e chegamos a visitar a vila olímpica mais de dez vezes", afirmou o ator.

Matthew e Camila ficaram em torcidas diferentes enquanto nadadores americanos e brasileiros competiam Foto: Matt Slocum/AP

Novo filme

O ator vencedor do Oscar retornou aos Estados Unidos para o lançamento do seu novo filme, uma aventura animada em stop-motion chamada 'Kubo e a Espada Mágica'. McConaughey admitiu que foi atraído pelo projeto porque nunca fez um filme que seus filhos pudessem assistir. Matthew McConaughey e Camila Alves são pais Levi, 8 anos, Vida, 6 anos, e Livinston, 3 anos.

"Eu era questionado pelos meus amigos 'qual filme você fez são os preferidos dos seus filhos?' e eu dizia 'eles não podem ver nenhum ainda'. Por isso eu estava procurando um projeto com algum personagem animado", conta o ator.

'Kubo e a Espada Mágica' também tem no elenco Charlize Theron, Ralph Fiennes, Rooney Mara e George Takei.