Ator de 'Euphoria' aparece com camisa da Mangueira e é convidado a desfilar

Angus Cloud, ator de 'Euphoria', vestindo uma camisa da Mangueira, escola de samba do Rio. Foto: Twitter/@@gresmangueira

Angus Cloud, ator que interpreta o personagem Fezco na série Euphoria, da HBO, surpreendeu os fãs brasileiros ao compartilhar uma foto vestindo um abadá da Estação Primeira de Mangueira, escola de samba do Rio de Janeiro.

A camisa vestida pelo artista é atual, já que mostra o enredo Angenor, José e Laurindo, apresentado pela escola no Carnaval de 2022 em homenagem a Cartola, Jamelão e Delegado, nomes importantes da história da Mangueira.

A imagem rendeu um convite para que Cloud desfile com a escola. "Tão grande que nem cabe explicação. Angus Cloud vestindo Angenor, José e Laurindo. Simplesmente a Maior do Planeta!", escreveu o perfil da Mangueira no Twitter. Em seguida, a conta marcou o ator com a pergunta "vem desfilar com a gente?".

Nas redes sociais, fãs comentaram a foto do ator e brincaram que esse seria mais um "rolê aleatório" envolvendo o Brasil e um astro internacional. "Cliquei cinco vezes no perfil para ter certeza que era ele e que não era montagem", escreveu uma internauta.

Tão grande que nem cabe explicação. Angus Cloud vestindo Angenor, José e Laurindo. Simplesmente a Maior do Planeta! pic.twitter.com/S6wc2RLTzT — Estação Primeira de Mangueira (@gresmangueira) August 1, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais