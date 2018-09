Ator de 'As Visões da Raven' é preso novamente nos Estados Unidos

Orlando Brown como Eddie em 'As Visões da Raven' Foto: Reprodução de 'That's So Raven' (2003) / Walt Disney

De acordo com o site TMZ, ele foi flagrado trocando as fechaduras de um restaurante em Las Vegas, chegando até mesmo a tentar encobrir uma câmera de segurança durante o ato.

O dono do restaurante era Danny Boy, amigo de longa data do ator. Com a presença de Orlando no local, um alarme de segurança foi acionado no telefone de Danny, que chamou a polícia.

Os policiais encontraram Orlando no telhado do local, afirmando que teria autorização para mexer nas trancas, o que foi negado por Danny, levando à sua prisão.

Segundo o amigo, Orlando foi liberado de um hospital há cerca de duas semanas, e precisava de um local para dormir, e por isso cedeu o restaurante. Ele também afirma que Orlando parecia estar alterado no domingo, chegando a acusar Danny de roubar seu dinheiro.

Ainda de acordo com o site, a fiança gira em torno de 13 mil dólares, o equivalente a R$ 54 mil.

Em 2016, o ator já havia sido preso após agredir uma mulher e portar uma grande quantidade de drogas, que seria usada para tráfico. Orlando também enfrentou problemas na Justiça por não comparecer ao tribunal.