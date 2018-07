Ator de 'A Grande Família' usa o Facebook para pedir emprego

Sem contrato com a Globo desde o fim da novela Liberdade, Liberdade, encerrada em agosto, o ator Marcos Oliveira apelou às redes sociais para pedir ajuda aos amigos e conseguir um novo emprego.

"Oi gente eu sou o Marcos Oliveira e estou na batalha. Estou sem contrato e quero trabalhar. Beijos", escreveu em seu perfil no Facebook.

Oliveira ficou conhecido pelo grande público ao interpretar Beiçola em A Grande Família, personagem que carregou por 14 anos e o ajudou a ganhar notoriedade.

Após o fim da sitcom, em setembro de 2014, ele fez poucos trabalhos na TV. Além da novela Liberdade, Liberdade, fez uma breve participação no Vai Que Cola, do Multishow.

Em entrevista ao site da revista Quem, ele revelou que sua situação financeira não anda nada confortável e que corre o risco de ser despejado de sua casa.

"Estou para ser despejado, estou com dois empréstimos no banco, dívidas. Estou pedindo um help. Não precisa de contrato, o que eu não posso é ficar parado. Não preciso de chance, sou um ator com mais de 40 anos de carreira. Estou tentando sobreviver, ver se consigo pagar minhas contas, pagar o aluguel e comer", comentou.