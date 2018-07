Ator da Record TV é vítima de homofobia após publicação de fotos de beijo em rapaz

O ator Leonardo Vieira tem enfrentado uma enxurrada de xingamentos em suas redes sociais desde o dia 30 de dezembro, quando foram publicadas no site Ego fotos dele beijando outro rapaz na saída de uma festa, no Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, ele já entrou em contato com seus advogados para saber como proceder em relação a estes ataques que vem recebendo.

Como a homofobia não é considerada um crime de acordo com a Constituição Federal e não há uma lei que proteja os homossexuais de ataques de ódio, o caso de Leonardo Vieira deve ser enquadrado na categoria de injúria.

Ainda segundo o colunista, o ator não teria se incomodado com a publicação das fotos, mas ficou chateado com as reações negativas na internet.

Leonardo Vieira é ator da Record TV desde 2005 e seu último trabalho na emissora foi no ano passado, na segunda temporada de Os Dez Mandamentos.