Ator da Globo ganha a vida vendendo roupas em barraquinha no Rio

Foto: Reprodução / Instagram

O ator Tonico Pereira está investindo seu tempo livre em uma barraquinha no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal Extra, ele tem vendido peças de roupas masculinas no Espaço Mix. As mais procuradas pelos clientes são camisetas com frases de sua autoria.

"São frases que estão no meu blog e no Facebook que eu resolvi colocar nas camisas e canecas para vender", diz o ator, que virou vendedor em março desse ano. "Não tenho lucro, ainda é um investimento. Mas não tenho prejuízo."

Tonico trabalha nesse local de segunda a sábado, geralmente à tarde. "O olho do dono é que engorda o gado. No meu caso, mesmo com o olho, o gado não engorda", brinca o ator, que confessa gostar de comércio. "Gosto é da adrenalina do comércio, ter contato com o pessoal."

Segundo Samara Ferreira, que trabalha no local, "Tonico é um ótimo patrão, paga bem e nunca me deu uma bronca nesse tempo que estou aqui. Eu é que brigo com ele. Ele não sabe onde ficam as peças, mas é bom na hora de dar descontos".