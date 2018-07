Atirador mata cantora do 'The Voice' americano após show

A cantora americana Christina Grimmie, de 22 anos, foi morta na madrugada deste sábado, na Flórida, nos Estados Unidos, enquanto dava autógrafos depois de um show.

Christina ficou conhecida depois de terminar em terceiro lugar a sexta edição do programa The Voice, da rede NBC. A cantora foi do time de Adam Levine, do Maroon 5, e seus vídeos no YouTube alcançaram milhões de acessos.

De acordo com comunicado da polícia da Flórida, a cantora de 22 anos havia acabado de realizar um concerto e antes de sair do The Plaza Live concedeu autógrafos para os fãs. Foi neste momento que o atirador não identificado ainda efetuou o disparo que matou Christina e se matou em seguida. O irmão da cantora ainda agarrou o criminoso, mas não conseguiu evitar que ele se matasse. A investigação ainda em curso apura as motivações do ataque. De acordo com as autoridades, havia mais de 60 pessoas no local, entretanto ninguém ficou ferido.

A cantora tinha postado um vídeo em suas redes sociais antes do show, convidando os fãs para o concerto.

A cantora americana Christina Grimmie, de 22 anos, foi morta na madrugada do último sábado, na Flórida, nos Estados Unidos Foto: REUTERS|Steve Marcus

O líder do Maroon 5, Adam Levine, postou uma foto de Christina quando soube da morte. 'estou triste, chocado e confuso. Nós te amamos muito Grimmie. Estamos todos rezando muito para você. Isso não é justo', escreveu.

Quando os primeiros relatos sobre o acontecido surgiram nas redes sociais, a hashtag #PrayforChristina (rezando por Christina)alcançou os trending topics. Mais tarde, após a confirmação da morte, as redes foram inundadas com a hastag #RIPChristina.