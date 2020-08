‘Até cachorro tem mamilo’, diz Anitta sobre transparência em roupa

A cantora Anitta está em uma viagem na Croácia e publicou um vídeo dançando em uma festa Foto: Denise Andrade / Estadão

A cantora Anitta rebateu críticas sobre seu corpo feitas em um vídeo que publicou no domingo, 2. Na gravação, ela aparece dançando em uma festa na Croácia, e alguns usuários apontaram um excesso de espinhas no seu rosto e uma roupa que deixava uma parte dos mamilos dela à mostra.

“Só eu achei essa blusa transparente que deu pra ver coisas ou tenho a mente muito poluída?”, questionou um usuário no Instagram da cantora. Anitta respondeu o comentário destacando que um mamilo não deveria chamar tanta atenção: “O mesmo que daria pra ver se a blusa estivesse em um homem. Mamilos. Até cachorro tem mamilo”.

Outros comentários destacaram um excesso de espinhas no rosto de Anitta. Um usuário brincou que “se nem Anitta tá livre de espinhas, então quem sou eu na fila do pão pra estar né”. “TPM + Sol todo dia + protetor solar + cabelo molhado com creme sarrando.... Paraíso das espinhas”, justificou a cantora na resposta do comentário.

Anitta viajou para a Croácia, na Europa, e está curtindo a viagem com a amiga, Layssa Bottino. No vídeo que publicou, a cantora aparece em uma festa com a amiga, junto com a legenda “quando a balada não toca música que você gosta mas você tá afim de dançar”. Ela então mostra que está de fone de ouvido, e começar a dançar ao som de uma versão de funk da música Watermelon Sugar, do cantor Harry Styles.

e a anitta que foi pra balada na croácia e levou o próprio funk no fone de ouvido pic.twitter.com/7S2wXZ7Vca — Anitta Miami (@AnittaMiami) August 2, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais