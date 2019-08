Ataque com arma de fogo deixa feridos em gravação de vídeo do rapper Booba 

Rapper francês Booba. Foto: Instagram / @boobaofficial

Uma gangue com armas de fogo, barras de ferro e tacos de beisebol feriu diversas pessoas durante as gravações de um vídeo do rapper francês Booba na terça-feira, 18, em Aulnay Sous-Bois, periferia de Paris. As informações são da AFP e da rádio Europe 1.

As filmagens eram para a sua nova música, Glaive, lançada no início de agosto, e cerca de 15 agressores interromperam o trabalho por volta das 19h (horário de Brasília). Uma das vítimas recebeu um tiro na coxa e outras duas ficaram feridas na cabeça, após golpes com os tacos. A polícia alegou que o músico não estava no local durante o ataque.

Esta não é a primeira vez que o nome de Booba se associa a momentos de violência. Há um ano, ele trocou socos com o rapper Kaaris, de 39 anos, no aeroporto de Orly, em Paris. Os dois passaram um mês na prisão e tiveram que pagar uma multa de 50 mil euros (R$ 223,6 mil) cada um.