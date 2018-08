Assista: Meryl Streep tenta lembrar todos os filmes que lhe renderam indicações no Oscar

Meryl Streep é recordista em indicações no Oscar, mas será que ela lembra quais filmes lhe renderam essas indicações? Foto: AFP Photo/Valeria Macon

Meryl Streep é a pessoa com mais indicações ao Oscar em toda a história, mas será que ela lembra quais filmes lhe renderam essas indicações? O apresentador Jimmy Kimmel fez essa pergunta a ela – e ela se divertiu muito tentando lembrar, mas não foi bem sucedida na tarefa.

Na entrevista, que foi ao ar no Monday's Jimmy Kimmel Live! da última segunda-feira, 8, Meryl começou bem. Ela começou citando os filmes A Mulher do Tenente Francês (1981), que lhe rendeu uma indicação no ano seguinte; Kramer versus Kramer (1979), filme pelo qual ela ganhou como Melhor Atriz em 1980; Silkwood - O Retrato de uma Coragem (1983), pelo qual foi indicada em 1984; e A Escolha de Sofia, pelo qual ela ganhou como Melhor Atriz em 1983.

"Eu não consigo me lembrar de quinta-feira passada, mas eu consigo me lembrar de tempos antigos", disse Meryl. Quando questionada por Kimmel qual havia sido o primeiro filme pelo qual ela foi indicada, ela disse A Mulher do Tenente Francês, mas ficou surpresa ao saber que estava errada. "O quê?!", disse ela, e o apresentador disse que foi, na verdade, por O Franco Atirador, em 1979, como Atriz Coadjuvante.

A entrevista completa pode ser assistida abaixo:

Meryl Streep ganhou prêmios no Oscar como Melhor Atriz ou Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação nos seguintes filmes: Ironweed (1987), Lembranças de Hollywood (1990), As Pontes de Madison (1995), Um Amor Verdadeiro (1998), Música do Coração (1999), Adaptação (2003), O Diabo Veste Prada (2006), Dúvida (2008), Julie & Julia (2009), A Dama de Ferro (2011), Álbum de Família (2013), Caminhos da Floresta (2014) e Florence - Quem é Essa Mulher? (2016).