Ashton Kutcher revela que teve sangramento nos mamilos

Ashton Kutcher em entrevista a David Alan Grier, no 'Jimmy Kimmel Live'. Foto: YouTube/Jimmy Kimmel Live

Em entrevista a David Alan Grier, no Jimmy Kimmel Live, Ashton Kutcher falou pela primeira vez sobre a doença autoimune que o deixou sem ver, ouvir e andar. O ator ainda revelou um fato bastante inusitado: seus mamilos sangraram recentemente.

O artista foi pego de surpresa quando se preparava para correr a Maratona de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A corrida será em novembro e tem percurso de pouco mais de 42 quilômetros. “Treinava no último fim de semana, fiz 17 milhas (27 quilômetros), quando meus mamilos começaram a sangrar. As pernas estavam bem, mas os mamilos estavam pegando fogo”, disse Kutcher.

No bate-papo, Ashton também explicou que o convite para a corrida - sua primeira - veio para dar mais visibilidade à organização sem fins lucrativos que luta contra a exploração sexual infantil. Ele ressaltou que a ONG criou softwares que ajudam policiais e empresas a encontrarem mais rápido as crianças exploradas.

Enquanto treina para o evento, correndo na companhia de amigos, o ator gravou um programa de entrevistas. “Nós filmamos cerca de 10 episódios. É maravilhoso. Temos pessoas como Natalie Portman e Kenny Chesney. Estamos correndo e batendo papo e isso tornou a corrida divertida”, disse.

Doença autoimune

A revelação foi feita durante o programa Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, da National Geographic, que teve um trecho divulgado com antecedência pelo Access Online.

"Há dois anos, tive essa forma estranha e super rara de vasculite, que derrubou minha visão, minha audição e meu equilíbrio", contou Ashton Kutcher, que demorou um ano para se recuper completamente.

"Você realmente não aprecia isso (os sentidos), até que se vá. Até que você pense: 'Eu não sei se vou ser capaz de ver de novo, não sei se vou nunca mais vou poder ouvir de novo, não sei se vou conseguir andar de novo. Tenho sorte de estar vivo'", completou o ator.