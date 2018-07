Ashton Kutcher explica a razão de não mostrar fotos dos filhos

O ator Ashton Kutcher falou sobre a relação da sua família com a mídia e explicou a razão de não mostrar fotos dos seus filhos Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Durante participação no podcast Thrive Global Podcast, da jornalista Arianna Huffington, o ator Ashton Kutcher comentou sobre sua vida privada com a esposa, a também atriz Mila Kunis, e como protege seus filhos de exposição pela mídia e nas redes sociais.

“Nós não divulgamos nenhuma foto dos nossos filhos porque acreditamos que ser uma figura pública é uma escolha pessoal”, disse Kutcher. “Minha esposa e eu escolhemos uma profissão em que estamos constantemente na mídia, mas nossos filhos não, então acredito que eles tenham o direito de escolher se querem essa exposição ou não”, continuou o ator, que é pai de Wyatt Isabelle, de dois anos, e Dimitri Portwood, de nove meses.

“A vida privada é deles, não é meu direito expô-los de uma maneira que isso possa trazer problemas no futuro”, explicou. “Se nós começássemos a andar com eles publicamente na rua iríamos criar uma persona pública para eles, as pessoas começariam a tirar suas próprias conclusões de quem eles são a partir da escolha que eu e Mila tomaríamos, isso é errado”, finalizou sobre o assunto.

Apesar da corrida vida de um ator, Ashton falou que hoje se considera um pai em tempo integral e que sua carreira fica em segundo plano. O ator também revelou que o seu principal hobby atualmente é dormir. “Eu tenho uma janela em que consigo dormir sete horas toda noite”, explicou. “Acho que todo mundo precisa ter um momento para relaxar, seja usando maconha ou bebendo alguma coisa, faz bem para a saúde. Eu sou um cara que gosto de tomar um drinque e dormir sete horas por noite, isso me faz feliz e ajuda a me manter em um bom ritmo”, falou.