Ashley Graham estrela ensaio fotográfico sem edição de imagem

Modelo plus size Ashley Graham Foto: Instagram/@theashleygraham

A modelo plus size Ashley Graham, considerada um exemplo de empoderamento para mulheres que não se enquadram nos padrões de beleza impostos pela sociedade, fez um ensaio fotográfico para uma linha de biquínis sem nenhuma edição nas imagens.

“Ao olharmos as fotos do ensaio para a coleção de verão 2018, pensamos ‘Por que não usar essas imagens que não foram editadas na campanha?’ Ser autêntica é bonito. Eu não tenho nada a esconder quando se trata do meu corpo”, escreveu a modelo.

Diferentemente do que se costuma encontrar em campanhas desse tipo, as celulites e curvas da modelo não foram retocadas em computador por programas de edição de imagem.

“Não tenho vergonha de minhas gordurinhas, celulites e pneuzinhos. Você também não deveria ter”, falou.

Confira algumas das fotos do ensaio:

