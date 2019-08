Ashley Graham anuncia estar grávida pela 1ª vez

Ashley Graham e seu marido, Justin Ervin Foto: Instagram / @ashleygraham

A modelo Ashley Graham anunciou nesta quarta-feira, 14, que está grávida de seu 1º filho, fruto de seu relacionamento com Justin Ervin.

"Há nove anos eu me casei com o amor da minha vida. Tem sido a melhor caminhada com a minha pessoa favorita no mundo! Hoje, nós estamos nos sentindo abençoados, gratos e animados por celebrar nossa família crescente!", contou Ashley ao publicar um vídeo.

Nele, ela e o marido aparecem 'ajeitando' a câmera, para, em seguida, a modelo mostrar sua 'barriga de grávida': 'Surpresa!'.

Justin também publicou a novidade em seu perfil, com a foto de uma ultrassonografia. Ashley Graham respondeu: "Você me faz tão feliz. Obrigada por estes nove anos! Estou tão animada para este nosso próximo capítulo juntos!".

Confira o anúncio da gravidez de Ashley Graham abaixo: