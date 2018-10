'Às vezes ele vira um robô', diz Patricia Abravanel sobre ritmo de trabalho de Silvio Santos

Patrícia Abravanel e Silvio Santos. Foto: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação | Instagram / @patriciaabravanel

A apresentadora Patrícia Abravanel falou sobre como a família de Silvio Santos enxerga a relação do dono do SBT com o trabalho em entrevista ao Programa Amaury Jr. que irá ao ar no próximo sábado, 27.

Segundo ela, Silvio costumava falar que pararia de trabalhar quando chegasse aos 70 anos - atualmente está prestes a completar 88. Com o tempo, porém, parou com a ideia: "Hoje em dia, ele não fala mais. Sabe que não vai parar nunca. Ele vai diminuir, mas parar, não."

Patrícia conta que a família pede para que o apresentador diminua o ritmo de trabalho: "A gente fala, porque acho que aqui às vezes ele vira um robô. É muito maçante."

"A gente gosta do paizão que ele é em Orlando. Ele fica lá dois, três meses. [Aqui no Brasil] durante o ano ele grava dia sim, dia não. Acho que é uma rotina meio robô, mesmo", conclui.

