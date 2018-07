'As pessoas pensam que realmente sou Christian Grey', diz Jamie Dornan

Foto: Bang Showbiz

Jamie Dornan não consegue mais desassociar sua imagem do personagem Christian Grey, de Cinquenta Tons de Cinza, um bilionário obcecado por sexo. Quando o ator é reconhecido em público, as pessoas não sabem quem ele é ou nem citam outros personagens de sua carreira, só Christian Grey.

Normalmente, Dornan finge que não é mesmo do filme, mas mesmo quando ele admite, os fãs não acreditam ou não reconhecem seu nome verdadeiro.

Em entrevista ao jornal Metro, ele diz que há poucas semanas foi reconhecido por uma caixa de um fast food. "A garota que trabalhava lá olhou para mim e disse: 'Oh meu Deus! Você deve ouvir isso o tempo todo - você é a cara de Christian Grey do 'Cinquenta Tons de Cinza!'. Eu normalmente fingiria que não, mas era tarde e ela estava servindo hambúrguer, então disse: 'Sim, sim, sou eu - sou o ator daqueles filmes'. Ela olhou para mim como se eu fosse louco. Eu mostrei a identidade mas ela não teve uma pista de quem era Jamie Dornan. Isso mantém as coisas reais"

Uma pessoa que não ficou impressionada com a fama foi sua esposa, Maelia Warner, já que nunca assistiu o longa. "Minha esposa é um dos seres humanos mais incríveis do mundo. Ela ainda não assistiu. Porque ela deveria? Ela não se sujeitaria a isso", revelou o ator.