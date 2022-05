'As It Was': Harry Styles tem primeiro lançamento de 2022 com certificado de platina

O cantor Harry Styles em cena do videoclipe da faixa 'As It Was'. Música é primeiro single do terceiro álbum de estúdio do artista, 'Harry's House', que será lançado em 20 de maio. Foto: YouTube/Harry Styles

Prestes a lançar seu terceiro álbum de estúdio, Harry's House, com estreia prevista para o dia 20 de maio, o cantor britânico Harry Styles já conseguiu um feito com o primeiro single do disco, a faixa As It Was.

O lead single se tornou a primeira música de 2022 a conquistar o certificado de platina nos Estados Unidos, ou seja, atingiu a marca de um milhão de unidades vendidas no país, de acordo com a Associação da Indústria Fonográfica da América, a RIAA (sigla em inglês).

Vale lembrar que a faixa foi lançada há pouco mais de um mês, em 31 de março.

.@Harry_Styles' "As It Was" becomes the first single released in 2022 to be certified Platinum by @RIAA. — chart data (@chartdata) May 10, 2022

As It Was vem se consolidando como um dos hits mais bem sucedidos da carreira do artista.

A faixa ocupa o topo da Billboard Global 200 desde o lançamento e ocupava o número da Hot 100, também da Billboard, até a última semana, quando deu lugar à faixa Wait For You do rapper Future com participação de Drake e Tems.

No Spotify, a faixa ocupa o top da lista Top 50 - Mundo e já acumala mais de 416 milhões de reproduções.