As declarações mais polêmicas de Sandy

A propaganda da Devassa fez com que Sandy fosse questionada se, de fato bebia cerveja. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a cantora disse: “Cerveja realmente não é minha bebida preferida. O que não gosto na cerveja é do gosto amargo. Eu gosto de bebida doce, vinho etc. Mas isso não tem problema. Ou todo mundo acha que a Xuxa usa Monange e que o Luciano Huck e a Angélica usam Niely Gold?”. Criou o maior climão para os apresentadores, que disseram, segundo a colunista Mônica Bergamo, que acreditam sim nos produtos. Xuxa chegou até a afirmar que tem um Monange preferido: o azul.

