Ary Fontoura sobre ter virado 'influencer' durante a pandemia: 'Me aliviava e aliviava os outros'

Ary Fontoura começou a fazer publicações durante o período de isolamento social e hoje acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Foto: Instagram/@aryfontoura

O ator Ary Fontoura contou sobre como teve a ideia de começar a compartilhar o seu dia a dia no Instagram durante a pandemia e o quanto isso o ajudou no período de isolamento.

Ary participou do programa Pipoca da Ivete, apresentado por Ivete Sangalo no último domingo, 7, na TV Globo, e disse que começou a alimentar a página "sem pretensão".

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o artista se questionava sobre como seria o tempo em que ficaria isolado e lembrou ter um perfil na rede social. Ary pediu ajuda a seu assessor de imprensa e começou a fazer publicações.

"Eu disse que só queria abrir a página se eu tivesse a oportunidade de me comunicar com as pessoas, se não seria uma procissão de 'eus' que não acaba mais (sic)", comentou o ator.

Ele contou que, a partir de então, as pessoas passaram a gostar do perfil, que trazia um conteúdo leve. "Me aliviava e aliviava os outros também e continua me aliviando e aliviando os outros", disse.

Ary começou a fazer sucesso no Instagram em 2020, no auge da pandemia da covid-19. O ator, hoje com 89 anos, compartilhava o cotidiano do isolamento, com fotos em que limpava a casa ou fazia receitas.

De lá para cá, o artista se tornou influenciador digital e continuou publicando vídeos de momentos "triviais". Atualmente, ele acumula mais de 4 milhões de seguidores.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais