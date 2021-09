Ary Fontoura faz homenagem à Laura Cardoso por seus 94 anos

Glória Menezes completou 86 anos em 19 de outubro de 2020. A atriz foi casada por 59 anos com Tarcísio Meira, até a morte do ator em agosto de 2021, por complicações da covid-19. Sua última novela pela Globo foi entre 2015 e 2016, como a divertida perua Stelinha Alcântara, em 'Totalmente Demais'. A trama foi reprisada em 2020, quando a Globo encerrou o contrato do casal, depois de 53 anos na emissora. Na foto, de 2018, a atriz fez uma participação especial no humorístico 'Tá no Ar: A TV na TV', no quadro Policial Por Um Dia. Em 2020, fez uma participação no primeiro episódio da série 'Os Casais que Amamos'.





Foto: Victor Pollak / Globo