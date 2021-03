Artistas usam as redes sociais para desejar melhoras a Paulo Gustavo

O ator Paulo Gustavo, de 'Minha Mãe é Uma Peça', está internado com covid-19 Foto: Globo/Victor Pollak

Nos últimos dias, diversos artistas publicaram em suas redes sociais torcendo pela recuperação de Paulo Gustavo e pedindo orações dos fãs. O ator de 42 anos está hospitalizado com covid-19 desde sábado, 13, e neste domingo, 21, precisou ser sedado e intubado.

Apresentadores, atores, comediantes, cantores, a comunidade artística se juntou em uma corrente de oração pela melhora do ator de "Minha mãe é uma peça", e pedem que os fãs de Paulo Gustavo se juntem a eles.

O cantor Caetano Veloso afirmou que ele a família estão em oração pela recuperação do amigo.

Maravilhoso @PauloGustavo31. Estamos aqui todos, eu, meus filhos e Paulinha, pedindo a Nossa Senhora, aos orixás, a todos os santos por sua recuperação. Nós o amamos muito.#CaetanoVeloso #PauloGustavo pic.twitter.com/VNdqs2EAZK — Caetano Veloso (@caetanoveloso) March 22, 2021

O casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica publicaram fotos com Paulo Gustavo desejando sua cura e afirmando que a família está rezando por ele.

A atriz e apresentadora Regina Casé postou um abraço com o amigo: "Dei zoom na foto pra todo mundo sentir quanto amor tem nesse abraço", e desejou sua melhora. "Vamos pedir com força que ele continue melhorando e fique logo bem pra continuar fazendo tanto bem pra gente!".

O comediante Fábio Porchat publicou uma foto antiga dizendo que Paulo iria reclamar, e afirmou: "Só apago se você sarar! Meu amigo, a gente precisa de você aqui! Te amo, Paulito!"

O humorista João Vicente lembrou de quando conheceu Paulo em 2000 e disse que está otimista na sua recuperação. "Só me resta ser otimista e saber que, logo, o Brasil vai voltar a ser Brasil e Paulo vai fazer ele rir. Força paulo, o Brasil precisa de você".

O diretor Boninho compartilhou uma foto com Paulo de quando foi assistir sua peça. "No ano passado, antes da pandemia o Paulo Gustavo nos convidou para ver uma sessão especial de 'Uma Mãe é Uma Peça 3'. Foi um domingão divertido, com a Isabella [filha] e a prima Mila Furtado. Ele é uma pessoa especial. Um coração enorme. Vamos mandar luz e energia para ele nesse momento. Paulo queremos você sempre!"

O humorista Marcelo Adnet chamou o ator de "patrimônio da alegria, genial" e pediu "cuidem-se".

Nossos corações e pensamentos com nosso patrimônio da alegria, genial Paulo Gustavo! E com todos que estão passando dificuldades neste momento. O Brasil vive uma calamidade mais de um ano depois da chegada do covid por aqui. Cuidem-se. Viva Paulo e viva o Brasil ❤️ — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 22, 2021

Veja outros famosos que fizeram postagens pedindo pela cura de Paulo Gustavo:

Paulo Gustavo, genio insuperável, amigo querido, estamos torcendo muito por você! Ja, ja, você vai voltar a fazer esse país gargalhar. Nunca precisamos tanto de você, que faz rir a gregos e troianos, paulistas e baianos. Volta que tamo te esperando! — Gregorio Duvivier (@gduvivier) March 22, 2021