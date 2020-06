Artistas protestam em redes sociais com hashtag #BlackOutTuesday

Artistas publicaram imagens de quadrados pretos ao aderir à campanha #BlackOutTuesday Foto: Estadão

Diversos artistas e personalidades do Brasil e do exterior aderiram à hashtag #BlackOutTuesday em suas redes sociais nesta terça-feira, 2. A campanha surge em meio a protestos contra o assassinato de George Floyd, homem negro morto pela polícia nos Estados Unidos.

Atores como Taís Araújo, Érika Januza, Ailton Graça, Sheron Menezzes, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Helio de la Peña não postaram fotos, mas, sim, quadrados pretos acompanhados da hashtag #BlackOutTuesday, algo como "terça-feira do blecaute".

Alguns músicos, como Iza, Ludmilla e Elton John, também aderiram à campanha "The Show Must Be Paused" [algo como "o show deve ser parado"], fazendo com que novos trabalhos não sejam lançados neste momento.

O cantor Emicida, por exemplo, adiou projetos de sua gravadora, a Laboratório Fantasma, e afirmou em nota que "todo o silêncio perante a injustiça é parte da violência" (leia mais aqui).

Confira abaixo algumas publicações de artistas sobre a #BlackOutTuesday.