Artistas, políticos e fãs lamentam morte do humorista Batoré, aos 61 anos, vítima de câncer

Artistas, políticos e fãs lamentam morte do humorista Batoré, aos 61 anos Foto: Instagram/@batorehumorista

O humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, que morreu nesta segunda-feira, 10, recebe uma série de homenagens de atores, políticos e fãs nas redes sociais.

O pernambucano fazia tratamento contra um câncer e estava internado na Unidade de Pronto Atendimento de Pirituba, na zona oeste de São Paulo.

Diversos artistas se manifestaram no Twitter, como o também humorista Maurício Meirelles: "Morre o cara que mais gerou apelido em uma geração de gente feia. Rip Batoré", escreveu o ator.

O vocalista da banda Ultraje à Rigor, Roger Moreira, também lamentou. "Descanse em paz, Batoré! Você foi gente boa", concluiu.

Morre o cara que mais gerou apelido numa geração de gente feia. Rip batoré — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) January 10, 2022

Descansa em paz, Batoré. Você foi gente boa. — Roger Rocha Moreira (@roxmo) January 11, 2022

O presidente da República, Jair Bolsonaro, lamentou a morte de Batoré. "Nos deixou hoje nosso amado amigo Batoré. Foram muitos os momentos felizes que o senhor Ivanildo Gomes Nogueira proporcionou ao Brasil", declarou.

- Que sua família seja confortada com a mesma afeição que Ivanildo, durante todos esses anos e com tantos sorrisos, confortou uma imensidão de brasileiros. - Que Deus estenda a sua mão a todos que passam por dor semelhante. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 11, 2022

O deputado Kim Kataguiri também prestou homenagens: "O Brasil fica um pouco mais triste (...) que fiquem os momentos de alegria que ele nos proporcionou".

O Brasil fica um pouco mais triste hoje com a perda de Ivanildo Gomes Nogueira, humorista que fazia o Batoré, da A Praça é Nossa. Que fiquem nas nossas lembranças os momentos de alegria que ele nos proporcionou. — Kim Kataguiri ☘️ (@KimKataguiri) January 10, 2022

Os fãs lembraram de diversas passagens do humorista na televisão, sobretudo em A Praça É Nossa, de Carlos Alberto de Nóbrega, no SBT.

Assista ao vídeo:

Humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré (1960-2022), ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega no programa "A Praça É Nossa", por volta do final da década de 1980. pic.twitter.com/fTI4G65Ljx — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) January 10, 2022

⚫️ DESCANSE EM PAZ: O humorista Batoré chegou a ser jogador do São Paulo, mas desistiu de sua carreira após uma entrada violenta de um colega de time. Batoré era são-paulino. Desejamos forças à todos os familiares. pic.twitter.com/3pSQEumpFn — centralspfc (@central_spfc_) January 11, 2022

O velório e enterro de Batoré ocorrerão nesta terça-feira, 11, na cidade de Cabreúva, interior de São Paulo, onde o pai e o irmão do artista estão enterrados, segundo comunicado oficial no perfil do humorista no Instagram. O público poderá participar da cerimônia após um momento de despedida da família.