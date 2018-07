Artistas lamentam situação do Espírito Santo

Devido à greve de policiais que ocorre atualmente no Espírito Santo, uma onda de violência sem precedentes tomou conta das ruas do Estado. Já estima-se mais de uma centena de mortos, além de inúmeros saques e outros tipos de crimes.

Diversos artistas têm se manifestado sobre o caso, mandando orações e desejos de esperança para a população do Estado. Entre eles, Luana Piovani, Fafá de Belém, Marina Ruy Barbosa e até mesmo o humorista Hélio de La Peña, que fez uma piada sobre a situação.

Confira o que as personalidades publicaram sobre a situação no Espírito Santo:

Nossa missão é cobrar uma solução das autoridades e rezar por nossos irmãos do Espírito Santo. #SomosTodosCapixabas pic.twitter.com/xxb6qNe5Z0

Com a greve da PM, população capixaba agora teme que o Espírito Santo seja invadido por políticos de outros estados.

Que situação triste o Espírito Santo está vivendo , fico preocupada com meus amigos e Fãs e toda população capixaba! Que Deus proteja vcs !

Rezando por todos do Espírito Santo ❤

Rezando para todos os moradores do Espírito Santo

Situação complicadíssima no Espírito Santo... Espero que haja logo um acordo com a PM para que o povo não sofra mais do que vem sofrendo!