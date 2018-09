Artistas lamentam incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro

Incêndio atinge o Museu Nacional em São Cristovão, zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Marcos Arcoverde / Estadão

Diversos artistas e personalidades manifestaram seu sentimento de luto após o incêndio que destruiu o acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, no último domingo, 2.

A atriz Letícia Sabatella afirmou que "esse episódio precisa gerar um salto de consciência em toda a sociedade pelo fim do descaso com a preservação da arte e da cultura no Brasil", enquanto a apresentadora Fátima Bernardes lamentou "200 anos de história perdidos".

Celso Portiolli, do SBT, ressaltou a "perda irreparável": "O trabalho de centenas de anos e milhares de pessoas se perdendo para sempre".

O Museu Nacional, fundado por d. João VI, chegou ao bicentenário com goteiras, infiltrações, salas vazias e problemas nas instalações elétricas. Várias salas estavam fechadas por total incapacidade de funcionar. De acordo com pesquisadores, tratava-se de uma 'tragédia anunciada'.

Confira abaixo as publicações dos artistas sobre o incêndio no Museu Nacional:

