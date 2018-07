Artistas lamentam a morte de Domingos Montagner

Foto: Reprodução/Instagram

Colegas de profissão e amigos do ator Domingos Montagner usaram as redes sociais para lamentar a morte do ator.

Ele interpretava o personagem Santo na novela Velho Chico, da Globo, e tinha 54 anos.

O corpo de Montagner foi encontrado no Rio São Francisco na tarde desta quinta-feira, 15.

Veja algumas das mensagens:

Estou muito triste pelo Domingos. Era um cara legal, gentil. Um grande ator só reconhecido tardiamente. Que você esteja com Deus, Domingos! — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 15 de setembro de 2016

Só tristeza! Duro de acreditar que Domingos Montagner não está mais entre nós. Toda minha solidariedade à família desse cara que conquistou esse país com seu talento. Uma foto publicada por @fbbreal em Set 15, 2016 às 2:44 PDT

Que Deus conforme a Família e amigos do Domingos Montagner ! Que notícia triste #descanseemPaz — Valesca Popozuda (@ValescaOficial) 15 de setembro de 2016

Triste demais essa historia do Domingos Montagner. Inacreditável. Nao tem palavras, explicação. — SNAP @andreolifelipe (@andreolifelipe) 15 de setembro de 2016

Q momento difícil... Até agora tá difícil de acreditar q ele se foi... Q tristeza. Grande ator Domingos Montagner, descanse em paz — [+] Fiuk (@Fiuk) 15 de setembro de 2016 Que triste a morte do ator Domingos Montagner! Que Deus conforte a família, os amigos e fãs. — Mariana Godoy (@mariana_godoy) 15 de setembro de 2016 Que tristeza a morte de Domingos Montagner. Uma tragédia. Que Deus conforte sua família.… https://t.co/ydcxCtI0KO — Gustavo Reiz (@GustavoReiz) 15 de setembro de 2016

Muito muito muito muito triste. Despejo todo meu carinho na esposa, crianças e família. Meu apoio aos colegas que estão vivendo esta tragédia de tão perto. Que rasteira do destino. Inacreditável. #domingos #rip Uma foto publicada por Luciano Huck (@lucianohuck) em Set 15, 2016 às 2:33 PDT

Sem palavras pra traduzir a dor... Tanta admiração por vc! Vou guarda-la comigo pra sempre... Q Deus te receba cheio de amor!!! Uma foto publicada por Deborah Secco (@dedesecco) em Set 15, 2016 às 2:24 PDT

Uma pena enorme. Uma pessoa muito do bem Domingos Montagner. É lamentável — Lúcia Veríssimo (@luciaverissimo) 15 de setembro de 2016