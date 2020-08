Artistas lamentam a morte de Chica Xavier e prestam homenagens

Henri Castelli homenageou Chica Xavier neste sábado, 8 Foto: Reprodução Instagram/ @henricastelli

Muitos artistas usaram as redes sociais neste sábado, 8, para lamentar a morte de Chica Xavier e fazer homenagens para atriz que morreu aos 88 anos neste sábado, 8, vítima de um câncer de pulmão.

Lázaro Ramos, que nasceu em Salvador assim como a atriz, contou que trabalhou com a atriz que era sua inspiração. "Hoje as lágrimas correm como um rio. Dona Chica Xavier é uma das pessoas mais especiais que conheci na vida. Quando ainda na Bahia eu sonhava em ser ator era ela uma das minhas inspirações. Cheguei ao Rio e tive o privilégio de trabalhar com ela e generosamente como fazia com todos ela me acolheu, me passou ensinamentos", escreveu o ator.

Cacau Protásio também abordou a importância da representatividade de Chica Xavier: "Eu cresci vendo essa mulher abrindo portas, ela me fez acreditar que seria possível".

"Fica a inspiração e herança da sua arte. Você foi e sempre será uma gigante para o nosso povo. Estrelas não desaparecem simplesmente, meninas e mulheres pretas terão em você um símbolo de luta e resistência", afirmou Camila Pitanga.

"Tantas mulheres negras talentosas brilham hoje graças a brilhante trajetória", destacou a apresentadora Astrid Fontenelle.

"Seu pioneirismo abriu caminhos. Ícone. Descanse em paz, querida Chica Xavier, você fez muito por este Brasil", escreveu o ator brasileiro Mouhamed Harfouch.

Suzana Pires destacou a importância artística da atriz que participou de mais de 25 novelas na Rede Globo. "Um grande ícone das artes, referência artística, espiritual e humana. Uma mulher que durante toda a sua vida trouxe paz e arte onde esteve."

"Uma das maiores artistas desse país nos deixa. Obrigada, Chica Xavier, por toda história que você construiu para nossa cultura", disse Paolla Oliveira.

Chica Xavier atuou na primeira versão de Sinhá Moça, exibida em 1986; Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996). Seu trabalho mais recente na televisão foi Cheias de Charme, que foi ao ar em 2012. "Obrigada por toda alegria em seus personagens, pela representatividade, por abrir portas para todos nós, por toda história", publicou a atriz Erika Januza.

O autor Walcyr Carrasco lamentou: "Que semana triste para a cultura! Perdemos o Gésio Amadeu e hoje a grandiosa atriz Chica Xavier. Dona de atuações brilhantes e inesquecíveis".

"E 2020 levou a Chica Xavier. A querida Chica. O sábado amanheceu triste", postou no Instagram a escritora Gloria Perez.

Taís Araújo também prestou sua homenagem e lembrou da família da atriz. "Que Deus conforte seu companheiro por mais de 60 anos, o senhor Clementino Kelé, seus netos Luana Xavier, Ernesto Xavier e toda a família de sangue e de santo", escreveu.

Fernanda Paes Leme também se preocupou com os familiares de Chica e, em especial com sua neta Luana Xavier. "Minha amiga irmã, Luana, amo você e estou contigo e todos os seus nesse momento tão difícil. Que sua vó descanse em paz agora", publicou.

Henri Castelli destacou a caridade, altrísmo e bondade de Chica Xavier. "Sei que rezava por mim e por muita gente sem mesmo a pessoa pedir e saber!"

"Hoje você nos deixa com a saudade no coração de tudo que herdamos de ti", escreveu Solange Couto.

A humorista Maíra Azevedo, o ator Miguel Falabella, a apresentadora Fátima Bernardes, o ator Luis Miranda, a presentadora da GloboNews Aline Midlej, o ator e apresentador Érico Brás, o ator Rodrigo frança, a atriz Cris Vianna, a atriz Lucy Ramos, a atrizCarolina Dieckmann, o ator David Junior, o apresentador Geraldo Luís, o cantor Paulo Ricardo, a atriz Drica Morais, a atriz Claudia Abreu, o ator Marcelo Mansfield, a atriz Virginia Cavendish e o ator Kiko Pissolato também compartilharam seus sentimentos de luto.

Veja as homenagens para Chica Xavier

Que semana triste para a cultura! Perdemos o Gésio Amadeu e hoje a grandiosa atriz Chica Xavier. Dona de atuações brilhantes e inesquecíveis. Vá em paz e muito obrigado, dona Chica Xavier! Meu abraço forte aos familiares e amigos! #chicaxavier — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) August 8, 2020