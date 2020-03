Artistas falam de falta de produtos nos mercados em meio ao coronavírus

A atriz Robin Tunney mostrou uma seção de um supermercado com as prateleiras vazias, sem papel higiênico Foto: Instagram / @robintunney

Uma das consequências do pânico em torno da pandemia do novo coronavírus tem sido o desaparecimento, em lojas dos nos Estados Unidos, de alguns produtos básicos, como papel higiênico. Nas redes sociais, artistas como Naomi Watts e Kate Beckinsale falaram sobre a situação no país norte-americano que já possui quase dois mil casos da doença.

Naomi Watts, que atuou em filmes como King Kong e O Impossível, publicou um vídeo no Instagram em que mostra a dispensa da sua casa. No topo de um móvel é possível ver diversos pacotes de papel higiênico. “Quem precisa de um supermercado quando você tem uma adega de Nova York?”, brincou ela.

Já Kate Beckinsale, estrela da franquia Anjos da Noite, também mostrou o seu estoque, mas com produtos mais incomuns: uma manteiga no formato de um coelho, comida de cachorro, luvas de látex e um eliminador de odores com cheiro de Bora Bora, uma ilha no Oceano Pacífico. “É bom saber que eu não perdi a cabeça no supermercado vendo pessoas brigando por pacotes de ervilha congelada”, disse ela.

Mas nem todos mostraram as suas reservas. Robin Tunney, que atuou na série O Mentalista, publicou uma foto da seção de papel higiênico de um supermercado com as estantes vazias. “Eu realmente espero que os acumuladores estejam sendo egoístas e não preparados”, criticou ela.

