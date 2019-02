Artistas e personalidades lamentam morte de Ricardo Boechat

Jornalista Ricardo Boechat morreu na queda de um helicóptero na cidade de São Paulo Foto: Alex Silva/Estadão

O jornalista e apresentador Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no Rodoanel no início da tarde desta segunda-feira, 11. A aeronave caiu no quilômetro 7, próximo ao acesso à Rodovia Anhanguera, na chegada a São Paulo, em cima de um caminhão.

Artistas e personalidades se pronunciaram nas redes sociais, lamentando a morte do jornalista. “Sinto muito pela morte de Boechat, um jornalista político tão importante e necessário sempre. Mais ainda nesse momento do Brasil. Um abraço afetuoso à família”, escreveu Daniela Mercury. Veja outras manifestações de solidariedade publicadas nas redes sociais:

A morte do Boechat nos empobre. É bem mais do que perder um jornalista brilhante. É perder uma consciência lúcida, iluminada, que sabia ver o Brasil sem partido, sem paixões. Morre com ele a coragem que a muitos encorajava diariamente. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 11 de fevereiro de 2019

Boechat: tuas opiniões , teu bom humor, tuas indignações , teu amor por tua família e a aula de jornalismo que voce nos deu vão fazer muita falta. Força para as famílias que estavam no helicóptero. — Serginho Groisman (@oserginho) 11 de fevereiro de 2019

Um jornalista excepcional. Uma doce pessoa. Chocada, consternada, tristíssima com a morte do colega Boechat. Estamos agora todos órfãos de seu talento. — Renata Capucci (@renata_capucci) 11 de fevereiro de 2019

Sem dúvidas uma grande perda pro jornalismo brasileiro. Meus sentimentos à família e aos amigos de Boechat. pic.twitter.com/crQ7wTsa8M — Marcos Pasquim (@pasquim) 11 de fevereiro de 2019

Que tragédia a morte inesperada do grande jornalista, genial e incansável Ricardo Boechat. Que nós jornalistas nos inspiremos sempre nele, na sua luta e na sua voz sempre presente. Vai fazer muita falta. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) 11 de fevereiro de 2019

Amados, Orando pelo Ricardo Boechat. Querido jornalista, conceituado e respeitado. Que a família seja confortada por Deus. — Padre Marcelo Rossi (@pemarcelorossi) 11 de fevereiro de 2019

Extremamente triste e horrorizada. Meus sentimentos mais profundos de amor e paz para a familia e amigos do Sr Ricardo Boechat. Se foi um homen integro, inteligente e com uma trajetória impecável como jornalista. Um grande homem. Que em paz descanse. Muito triste. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 11 de fevereiro de 2019

Deixo aqui o abraço pra todos os colegas da Band e pra família do Boechat! A TV e o Brasil perdem muito hoje! — Fabio Porchat (@FabioPorchat) 11 de fevereiro de 2019

Boechat sempre me pareceu um cara corajoso e verdadeiro ... que descanse em paz — Marcelo D2 (@Marcelodedois) 11 de fevereiro de 2019

Sou uma das muitas, muitissimas vozes a lamentar a perda de um jornalista tão competente, imparcial, eficaz. Que Ricardo Boechat sirva de exemplo aos que agora buscam um caminho neste conturbado mundo do jornalismo de hoje — Paulo Coelho (@paulocoelho) 11 de fevereiro de 2019

Hoje com certeza é um dia triste para o jornalismo, que perde esse excelente profissional. Descanse em paz, Boechat!! Meus sentimentos à família e amigos pic.twitter.com/riXReDorLY — Lucy Ramos (@lucyramos) 11 de fevereiro de 2019

Eu não consigo acreditar... Parece mentira. Um dos maiores que esse país já viu. Estou sem palavras. 2019 está impossível de lidar. Boechat, vá em paz, meu amigo, lembraremos para sempre de você! pic.twitter.com/uu1dC6tem2 — Felipe Neto (@felipeneto) 11 de fevereiro de 2019

Nao consigo acreditar que perdemos o Ricardo Boechat. Um dos meus ídolos no jornalismo. Foi uma honra conviver com ele na minha epoca de Band. Um dos maiores na profissão. Corajoso. O senso crítico mais apurado do nosso jornalismo. Fará falta DEMAIS nos dias de hoje e sempre — @andreolifelipe (@andreolifelipe) 11 de fevereiro de 2019