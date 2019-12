Artistas cobram até R$ 4 mil para enviar vídeos a fãs; entenda

Gretchen (R$ 500), Charlie Sheen (R$ 2,2 mil), Adriane Galisteu (R$ 500) e Marlon Wayans (R$ 4,1 mil) estão em plataformas que promovem a venda de vídeos com recados de artistas. Foto: Instagram / @mariagretchen | Dylan Martinez / Reuters | Iara Morselli / Estadão | Brinson Banks / The New York Times

Você já imaginou a possibilidade de pagar R$ 500 para receber um recado de um artista em forma de vídeo? Pois diversos nomes brasileiros conhecidos do público têm cobrado esta quantia para tal.

Este tipo de serviço, que chegou com mais força no Brasil nos últimos meses, já existe nos Estados Unidos há alguns anos. Em resumo, o usuário faz um cadastro e indica para quem a mensagem deve ser dita, e se há alguma ocasião especial para tal. Na sequência, o valor é pago e, dentro de um prazo, o vídeo com o recado do artista é enviado.

No Cameo, site em que artistas e personalidades colocam seus vídeos à disposição, é possível comprar, por exemplo, um recado enviado por Charlie Sheen, que foi estrela de Two And A Half Man, por 550 dólares - o equivalente a R$ 2.250 na cotação atual.

Os irmãos Shawn e Marlon Wayans, do filme As Branquelas, cobram mais caro: mil dólares por vídeo (cerca de R$ 4,1 mil). Os vídeos mais recentes feitos por Marlon tiveram durações entre 31s e 1m42s.

No Brasil, o site Okanal, lançado em novembro, oferece um serviço parecido com nomes conhecidos do País.

Seis artistas cobram R$ 500 (o valor máximo, por enquanto) por um vídeo: Adriane Galisteu, Eriberto Leão, Gretchen, Henri Castelli, Marcos Pasquim e Thiago Lacerda.

"É muito bacana essa ideia de aproximar a gente de quem nos admira. Poder mandar mensagens personalizadas para esse povo todo", afirma Marcos Pasquim na plataforma.

Os vídeos não precisam se resumir a beijos, abraços e recados simples, como conta Maitê Proença, cujos vídeos estão avaliados em R$ 250: "Quer escolher um poema para eu recitar para a sua namorada ou seu namorado? Quer que eu leia uma carta para sua mãe no dia de Natal?"

O site Manda Salve, por sua vez, conta com alguns nomes mais conhecidos no meio da internet. Wendell Bezerra, dublados de personagens como Bob Esponja e Goku, cobra R$ 120, e Leo Lins, do The Noite com Danilo Gentili, cobra R$ 150.

