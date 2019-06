Artista italiano cria mural de Meghan Markle e Kate Middleton se beijando

Príncipe William e Kate Middleton, duque e duquesa de Cambridge, ao lado de Meghan Markle e príncipe Harry, duquesa e duque de Sussex, em dezembro de 2018. Foto: Hannah Mckay/Reuters

O artista de rua italiano Salvatore Benintende, mais conhecido como Tvboy, criou um mural especial para o desfile do orgulho LGBT de Milão, que acontece neste sábado, 29.

A obra chama-se O Beijo Real e retrata as duquesas Kate Middleton e Meghan Markle, esposas dos príncipes William e Harry, respectivamente, beijando-se na boca, usando vestidos de noiva e com um coração no fundo.

"Hoje escolhi estar em Milão para dar, através deste mural, meu apoio à divulgação de uma mensagem de inclusão, contra todas as formas de discriminação e preconceito. Cada ser humano deve ter o direito de se casar com a pessoa que ama", escreveu Tvboy nas redes sociais.

Conhecido por seus murais que retratam personagens públicos se beijando, como aquele com os vice-premiers Matteo Salvini e Luigi Di Maio, o artista instalou seu novo trabalho na Piazza Oberdan, perto do local da parada gay de Milão.