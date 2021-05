Arthur Picoli, ex-participante do 'BBB 21', compra carro após sair do reality

Arthur Picoli, ex-participante do 'Big Brother Brasil 21' Foto: Instagram/@arthurpicoli

O instrutor de crossfit Arthur Picoli usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para a comemorar a compra de um carro novo. Ex-participante do Big Brother Brasil 21 ficou entre os 10 finalistas do reality show da TV Globo.

"Realizando um grande sonho. Obrigado, papai do céu!", escreveu Arthur na legenda da foto em que aparece ao lado do veículo, que possui um laço vermelho gigante, como se estivesse embrulhado para presente.

A publicação do ex-BBB foi comentada por amigos e fãs, inclusive ex-colegas de Big Brother, como a cantora Pocah: "Você merece irmão! Já bota pra tocar 'Nem on Nem off' no carro e divulga a amiga em Conduru".

O melhor amigo de Arthur no programa, o rapper Projota, também se manifestou na publicação. "Que Deus continue te abençoando meu irmão! Grande conquista, de muitas que estão por vir! Guerreiro, batalhador e merecedor". E o sertanejo Rodolffo fez questão de comemorar junto. "Aeeeehhhh irmão! Eu te disse", escreveu no Instagram.