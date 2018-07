Arthur Nory sobre Simone Biles: 'Ei Zac Efron, eu a vi antes'

Foto: Reprodução/Instagram

A ginasta americana Simone Biles 'surtou' ao conhecer seu ídolo Zac Efron, que está no Rio de Janeiro. Logo depois, Arthur Nory resolver brincar com a situação e provocar o ator, dizendo que Simone era "a garota dele".

Em seu Instagram, Nory postou uma foto abraçando a americana com a legenda: "Eu @ZacEfron eu a vi antes.... Ela é minha garota. Sai daqui Zéki Éfrom, tá pensando que eu sou bobo é? Desde 2013 estou com ela.. Ela é minha garota. Sou da lapa a lá nois breca talaricas (sic).". Desde o início dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, os ginastas têm postado diversas fotos juntos, sempre fazendo brincadeiras sobre uma falsa relação amorosa.

Simone, inclusive, já chegou a chamar Nory de "namorado brasileiro" em suas redes sociais, enquanto ele a chama de "minha bebê". Ele chegou a parabenizá-la por suas medalhas: "Parabéns, bebê! Você está fazendo um trabalho incível aqui na Olimpíada", disse na legenda de uma foto de Simone beijando suas medalhas.