Arthur Aguiar passa por cirurgia para remover hérnia: 'Deu tudo certo'

Arthur Aguiar passou por cirurgia para remoção de hérnia inguinal. Foto: Instagram/Stories/@arthuraguiar

Arthur Aguiar passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 23, para a remoção de uma hérnia na virilha. Após o procedimento, ele usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

"Passando aqui só para dizer que está tudo certo, deu tudo certo a cirurgia. Ainda estou um pouquinho grogue por causa da anestesia, mas deu tudo certo e a operação foi um sucesso", disse ele no Stories do Instagram.

Ele garantiu que logo receberá alta médica. "Em breve eu vou para casa e eu vou mostrando pra vocês. Muito obrigado por todas as orações e mensagens de carinho. O médico dos médicos estava lá."

O ex-BBB também passará por outras três cirurgias: uma para corrigir um desvio no septo, outra para retirar uma cavidade de ar crescida no nariz por conta da rinite e uma terceira para queimar a região da adenoide (carne esponjosa no nariz).